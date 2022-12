De pasjes van ‘Dancing Dimi’ kent u al, maar ook naar deze walk-ons kijken we uit op het WK darts

WK dartsDarts en walk-ons. Dat is zoals bubbels op Nieuwjaar: onlosmakelijk met elkaar verbonden. En of we op het WK darts opnieuw fantastische entrees krijgen. De song van Dimitri Van den Bergh kent u al. Maar naar welke opkomsten is het nog uitkijken?

Joe Cullen (33, Engelsman): Oasis - Don’t Look Back in Anger

‘The RockStar’ als bijnaam. Kan het toepasselijker? Elke keel gaat luidkeels open als Joe Cullen op de tonen van Oasis en hun wereldhit ‘Don’t Look Back in Anger’ zijn entree maakt. Alsof de broers Gallagher zelf hun oeuvre afsteken. Als de muziek wordt stopgezet tijdens de opwarming, brullen de fans meestal gewoon verder. Kippenvel.

Raymond van Barneveld (55, Nederlander): Survivor - Eye of the Tiger

Dartslegende Raymond van Barneveld komt op met een oorwurm: ‘Eye of the Tiger’. Gesteund door de Barney Army zal het dak in Londen eraf gaan. Zijn tegenstander zal het podium betreden met het gevoel dat hij al 1-0 achter staat.

Daryl Gurney (36, Noord-Ier): Neil Diamond - Sweet Caroline

Als je voor een aloude meezinger kiest, zijn geen danspasjes nodig. Dat heeft deze Noord-Ier goed begrepen. Leg het geweldige ‘Sweet Caroline’ van Neil Diamond op en elk sporttheater wordt omgetoverd tot een meezingfestijn. Het enige wat Daryl Gurney moet doen, is wat wijzen naar het publiek. De rest volgt vanzelf.

Peter Wright (52, Schot): Pitbull - Don‘t Stop the Party

Beroep: darter. Bijberoep: entertainer. Groen, geel, zilver, pimpelpaars of misschien wel knalrood: het is bij Peter Wright altijd maar weer de vraag welke kleur zijn hanenkam dit keer heeft. Maar er is zoveel meer. In de openingsweek van een WK trekt de tweevoudige wereldkampioen telkens een kerstoutfit aan. Vorig jaar koos hij voor tenue met kerstlichtjes en een opvallende broek. Het is Wright ten voeten uit, net zoals zijn moves op het het podium.

Op het feestnummer ‘Don‘t Stop the Party’ van Pitbull sprint de 52-jarige Schot van links naar rechts. Een ingeving tijdens een toernooi in Duitsland. “Ik kwam op het podium, het publiek was uitzinnig. Ik móest iets terugdoen en begon dan maar een beetje opzij te springen. Sindsdien doe ik het altijd.” Maar Pitbull hoeft niet per se een blijvertje te zijn. “Ik luister tijdens het trainen naar de radio. Als ik een nieuw nummer hoor, stel ik me de vraag of het deuntje mijn volgende walk-on kan worden.”

Dirk van Duijvenbode (30, Nederlander): Radical Redemption - Just Like You

Zo zie je er geen twee. Hardstyle als walk-on-nummer. Als één grote energiebom stapt Dirk van Duijvenbode richting het dartblok. Op het nummer van Radical Redemption met de vuist de lucht in. Meezingen zit er niet in voor het publiek, dan maar vrolijk mee springen. “Ik luister die muziek al vanaf mijn dertiende. Ik zet het ook op tijdens mijn trainingen en mijn voorbereidingen op een wedstrijd. Het geeft me adrenaline. En eerlijk gezegd: dit nummer is voor mij nog zeer soft, in mijn ogen is dit Mozart-muziek. Thuis gaat het nog veel harder. Minstens 150 beats per minuut. Maar dat wil de PDC niet, omdat het niet voor kinderen geschikt is.”

Ricky Evans (32, Engelsman): Village People - YMCA

De komiek van de bende. Ricky Evans verandert geregeld van nummer en dus is het afwachten met welke ‘song’ hij deze keer het podium zal betreden. Vorig jaar koos hij alvast voor ‘YMCA’ van de Village People. Het hoeft weinig betoog dat Evans vanaf de eerste seconde de hele zaal meekreeg. Enkele eenvoudige bewegingen die iedereen kent, dat werkt altijd.

Dimitri Van den Bergh (28, Belg): Pharrell Williams - Happy

Ongetwijfeld de beste danser: onze Dimitri Van den Bergh op ‘Happy’ van Pharrell Williams. “Kijk, van ‘Happy’ krijg ik altijd zo’n goed gevoel”, vertelde hij in het verleden aan onze krant. “Het geeft me telkens een opstoot aan ritme zodat ik er spontaan op wil dansen. Ik doe er ook mijn voordeel bij: het neemt veel stress en spanning weg voor de match. En het publiek vindt het steeds geweldig. Ja, daar geniet ik wel van. Ze verwachten dat nu ook steeds van mij hé. ‘Kijk, daar is die darter met zijn danspasjes’.”

Kim Huybrechts (37, Belg): Scorpions - Rock You Like a Hurricane

Voor Kim Huybrechts mag het allemaal iets rustiger. Een rocknummer dat naadloos aansluit bij zijn dartsnaam. ‘The Hurricane’ komt op met Scorpions en ‘Rock You Like a Hurricane’. Voorts het duimpje de lucht in, een hartelijke begroeting aan de tegenstander en fans en volle focus op de wedstrijd. Sober, zo kan het ook.

Mike De Decker (26, Belg): American Authors - Best Day of My Life

Mike De Decker is er opnieuw bij in Londen. Zijn opkomstnummer: ‘Best Day of My Life’ van American Authors. De 26-jarige Mechelaar is een kalm persoon. Dat blijkt ook uit zijn entree. Heel sereen, maar hij zal duidelijk genieten van de omstandigheden op het allerhoogste niveau. Afwachten of hij dit jaar de beste dag uit zijn leven zal beleven.

