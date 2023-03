De Decker maakt indruk in Belgisch onderonsje tegen Huybrechts, maar delft het onderspit - sterke Van den Bergh klopt Clemens

Darts KIJK. “Dit heb ik nog nooit gezien! Ik kan niet meer spreken!”: Britse commenta­tor moet vervangen worden nadat hij vollédig losgaat bij ninedarter Smith

Een weergaloze leg in de tweede set van de finale van het WK darts tussen Michael van Gerwen en Michael Smith. In razende vaart gooiden beide darters de ene na de andere maximale score op het bord. Van Gerwen was de eerste die mocht aanleggen voor een negendarter, maar Smith was de diegene die hem ook daadwerkelijk gooide. Om finaal ook door te denderen richting een eerste wereldtitel.