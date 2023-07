“De Bosuil is speciale grond”: docu toont Antwerp-hart van Dimitri Van den Bergh, die helikoptervlucht maakt met... vliegangst

Wie Dimitri Van den Bergh (29) ook naast het darts wil leren kennen, bekijkt best de nieuwste aflevering van de PDC-documentaire ‘All Access PDC’. Passeren de revue: Royal Antwerp Football Club, een bezoek aan zijn oude school en een helikoptervlucht boven New York met... vliegangst.

“Op school werd ik vroeger altijd gepest. Darts was mijn uitlaatklep, mijn passie. Ik wil elke wedstrijd die ik speel winnen.”

Met die stevige binnenkomer opent Dimitri Van den Bergh de aflevering van de PDC-documentaire ‘All Access PDC’ die volledig aan hem gewijd is, waarop er lovende woorden volgen van onder meer Michael Smith, Nathan Aspinall, Jonny Clayton en Gerwyn Price. “Hij is echt een topkerel”, klinkt het unaniem. Dartscommentator Dan Dawson ziet in ‘Dancing Dimi’ zelfs een “potentiële meervoudige wereldkampioen.”

Tijdens de aflevering krijgen de kijkers een inkijk in het leven van Van den Bergh. Er wordt onder meer een bezoek gebracht aan zijn oude school. Nostalgie voor de Belgische nummer één. “Ik ben begonnen met darten omdat mijn vader het speelde. Hij was best goed”, zegt Van den Bergh. “Op een bepaald moment zeiden ze tegen mij ook dat ik er meer mee moest doen omdat ik talent had.”

Volledig scherm Van den Bergh op zijn oude school. © PDC

Terechte aanmoedigingen, zo blijkt al snel. Van den Bergh kroont zich bij de jeugd twee keer tot wereldkampioen, wat hij tot vandaag “één van zijn grootste prestaties” vindt. Over zijn kenmerkend dansje bij zijn walk-on zegt ‘Dancing Dimi’: “Het maakt me rustig zodat ik gefocust aan een wedstrijd kan beginnen. Ik maak er mensen blij mee, maar er zijn ook mensen die het niet appreciëren. Je hebt nu eenmaal altijd fans en haters.” Niet toevallig heet de aflevering toepasselijk ‘Dancing All Over The World’.

Darts is lang niet het enige dat centraal staat in de docu. De camera’s mogen in New York ook mee op helikoptervlucht met Van den Bergh en Luke Humphries, al is het niet met evenveel enthousiasme bij onze landgenoot. Van den Bergh laat duidelijk zien last te hebben van vliegangst. “Dit is zó ver buiten mijn comfortzone.” Gelukkig geniet ‘Dancing Dimi’ tijdens de vlucht toch een beetje van de adembenemende zichten boven New York.

Volledig scherm Van den Bergh aan de zijde van Luke Humphries in de helikopter boven New York. © PDC

Ook voetbal heeft zijn plaats in de aflevering. Van den Bergh, grote Antwerp-fan, brengt een bezoek aan de Bosuil. In het stadion wandelt hij door de kleedkamers en neemt hij plaats in de perszaal, maar wanneer hij langs de zijlijn staat, krijgt hij pas echt kippenvel. “Je hebt geen idee wat deze club voor mij betekent. Na 66 jaar zonder prijs meteen de dubbel pakken dankzij die fenomenale goal van Toby Alderweireld... (blaast) Je kan de sfeer hier alleen maar begrijpen als je er zelf geweest bent. Dit is speciale grond. Als ik geduld heb, zoals de spelers van Antwerp, zal ik er ook wel komen.” Waarop Van den Bergh een dansje inzet en de befaamde supporterskreet ‘Antwerp Marginalen’ zingt.

Volledig scherm Van den Bergh op de Bosuil. © PDC

Afsluiten doet de documentaire met beelden van de World Cup of Darts, waar Van den Bergh met Kim Huybrechts de halve finale bereikte. Toch begon het toernooi met bijzonder veel spanningen tussen het Belgische duo. “Dat toernooi heeft ons doen inzien dat professionalisme belangrijker is dan privézaken. We vertegenwoordigden ons land en daar kunnen persoonlijke issues niet voor komen. Ik ben nog steeds heel trots hoe we het die week aangepakt hebben en hoe sterk we gepresteerd hebben.”

Bekijk hieronder de volledige aflevering: