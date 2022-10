De blik zegt genoeg: Wright mist liefst zes matchdarts op Gibraltar in onwaarschijnlijke thriller

Heta was niet onder de indruk en knokte zich net zoals in de halve finale tegen Michael van Gerwen terug. Uiteindelijk kwam het tot een decider. Wright liet liefst zes matchdarts onbenut, bij Heta zijn vijfde matchdart was het wél prijs. Voor de Australiër, huisgenoot van Dimitri Van den Bergh en met Simon Whitlock winnaar van de World Cup of Darts, was het zijn eerste triomf op de European Tour.