“De belangrijkste dartsmatch ooit voor België”: Erik Clarys blikt vooruit op clash tussen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts

DARTSEen historisch duel. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts nemen het deze namiddag tegen elkaar op in de achtste finales van het WK darts. Erik Clarys (54), gewezen topdarter én coach van Huybrechts, blikt vooruit naar de Belgische clash. “Het wordt een wedstrijd in de wedstrijd. Ze willen allebei de beste darter van het land zijn.”

Erik, we krijgen een achtste finale tussen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. Hoe groots moeten we deze wedstrijd inschatten?

“Op Belgisch niveau is dat echt gigantisch. Voor het eerst staan er twee landgenoten tegenover elkaar in de achtste finales op het WK. Daarom is dit de belangrijkste dartsmatch ooit voor België. Maar daar kan snel verandering in komen. Als Kim of Dimitri doorstoot naar de halve finale of finale, wordt die partij natuurlijk een stuk belangrijker.”

Kan iemand van beiden het tot de finale schoppen?

“Misschien is dat een beetje te hoog gegrepen. Ze zitten in de tabelhelft van topfavoriet Michael van Gerwen. Momenteel is hij niet te kloppen. Dus dat wordt een heel lastig verhaal. Een plaats in de halve finale is wel haalbaar. Kim of Dimitri speelt in de kwartfinale tegen Jonny Clayton. Dat wordt uiteraard ook geen hapje.” (lacht)

Wat voor achtste finale mogen we verwachten?

“Het wordt een mentale wedstrijd. Dimitri gaat wellicht het spel vertragen. Daar is hij enorm goed in. Kim durft dan weer het tempo op te drijven, maar ik denk niet dat Dimitri dat gaat toelaten. Ze kennen elkaar door en door. Misschien hebben ze zoveel respect voor elkaar, dat Dimitri toch een vlot ritme zal aanhouden.”

Kim is een fanatieke speler. Denk je dat hij dan ook minder zal brullen uit respect voor Dimitri?

“Neen, dat denk ik niet. Kim kan zich gewoon niet inhouden als hij toeslaat tijdens een cruciale fase in de wedstrijd. Op zo’n moment kan hij zijn emoties niet verstoppen of inslikken. Dat moet dat er gewoon uit. Of het nu gepast is of niet.”

Hoe vreemd is het voor hen om tegen een andere Belg te spelen?

“Dat is gewoon lastig. Het wordt een wedstrijd in de wedstrijd. Wie wint, is de beste Belg op het WK. Ze gaan dat zelf niet toegeven of naar buiten brengen, maar dat speelt toch mee. Ze hebben hun eergevoel. Ze willen allebei de beste van het land zijn. Ik had dat destijds ook, net zoals veel andere darters.”

Wie is voor jou de favoriet?

“Dimitri is licht favoriet. Hij heeft al vaker van Kim gewonnen op het podium dan omgekeerd. Het zit in Kim zijn hoofd, maar dat moet ik eruit zien te krijgen. Ik ga op hem inpraten, zodat hij gelooft dat hij de betere is van de twee. Toen ik hem voor zijn match tegen Peter Wright hoorde, zat hij vol vertrouwen. Die mindset heeft hij ook nodig tegen Dimitri. Anders gaat hij naar de slachtbank.”

Jij bent natuurlijk de coach van Kim. Wat moet hij naast dat mentale gedeelte nog doen om Dimitri te verslaan?

“Een juiste voorbereiding op het trage spel van Dimitri is cruciaal. Op training liet ik hem aan een langzamer tempo instappen aan het bord. Tijdens zijn match tegen Peter Wright stond hij vaak te snel klaar. Dat mag nu niet gebeuren. Verder moet hij het goed blijven doen op de finishes. De belangrijkste uitworpen lukken de laatste tijd veel vaker, wat hem extra vertrouwen geeft.”

Hoe groot is jouw aandeel daarin?

“We hebben er natuurlijk hard op getraind. De finishes tussen 70 en 100 zijn zo belangrijk. Ik wijs hem op zijn fouten en geef aan waar hij op moet letten. Uiteindelijk is hij diegene die de inspanningen moet doen.”

Het is logisch dat je voor Kim supportert, maar je kent Dimitri ook al heel lang.

“Ja, inderdaad. Hij is even oud als mijn dochter. Ik heb Dimitri zien opgroeien en hij was er als jonge gast telkens bij op de toernooien. Ik heb veel respect voor Dimitri en Kim. Fantastisch dat ze nu allebei in de achtste finales staan. Ze hebben het zeker niet gestolen. Ze zijn in hun rol gegroeid om de sport groot te maken in ons land.”

Durf je ook advies te geven aan Dimitri?

“Goh. (lacht) Hij mag zich niet aanpassen en moet doen waar hij enorm sterk in is. En dat is het spel vertragen en dan ook nog eens goed gooien. Als je dat kan, ben je altijd een lastige tegenstander. Tegen Krzysztof Ratajski heeft hij enkele keren een tijdje gewacht om vervolgens zijn dubbel meteen te raken. Dat is zijn kracht. Verder zou ik hem aanraden om bij zijn huidige pijlen te blijven. Met zijn vorige set had hij geen kans gemaakt tegen Kim.”

