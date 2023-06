“Dat was niet professioneel”: Huybrechts en Van den Bergh excuseren zich bij Belgische publiek en moeten in achtste finale tegen Nederland

KIJK. “De World Cup is groter dan het ego. Gisteren speelden we met ons ego”

“We hebben enkele persoonlijke problemen, dat klopt”, aldus Huybrechts over de ijzige spanning die er gisteren tijdens de partij tegen Finland hing. Van den Bergh: “We dachten dat we professioneel waren, maar dat kwam anders over dan we het wilden." Huybrechts: “We zijn hier als land en niet als Huybrechts en Van den Bergh. De World Cup is groter dan het ego, maar gisteren hebben we met het ego gespeeld. Vanmorgen hebben we een meeting gehad, ook met de PDC (dartsbond, nvdr), en hebben we beseft dat het anders moet. Het was ook geen fijn gevoel om zo op het podium te staan. Dan was het vandaag veel leuker.”