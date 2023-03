“Dat hij niet altijd geliefd is, daar lacht Van Gerwen eens mee. Zeker wanneer hij naar zijn bankrekening kijkt...”: Erik Clarys over het Nederlandse fenomeen

KIJK. Wij spraken met Peter Wright, tegenstan­der van Van den Bergh: “Slechts anderhalve dag per week bij z'n gezin. Het wordt zwaar voor Dimi”

Dimitri Van den Bergh mag zich donderdagavond in de Premier League mogelijk aan boegeroep verwachten, want onze landgenoot neemt het in Glasgow op tegen thuisspeler Peter Wright. De 52-jarige Schot wil zich herpakken na een mindere start. “Als ik veel begin te verliezen, is het tijd voor iets anders”, zegt hij in een gesprek met onze redactie.