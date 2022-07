Darts en verf gaan niet helemaal samen: verfballon ontploft in gezicht van Kim Huybrechts

Darts Michael van Gerwen, met vochtige ogen, was zelden zo euforisch: “Verwach­tings­pa­troon is niet altijd eerlijk”

Vochtige ogen had Michael van Gerwen bij VTM-journalist Rudy Lanssens. Want wat deed zijn eindzege in de Premier League Darts deugd. Dat na een zinderende finale met deciding leg tegen Joe Cullen: 10-11. “Dat ik tegen een hoog verwachtingspatroon moet opboksen is niet altijd eerlijk.” Vandaag gaat ‘Mighty Mike’ onder het mes. Hij wil er staan tegen de World Matchplay.

