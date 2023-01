Darts een cafésport? Wie het WK wint, verdient meer dan de winnaar van de Tour

Ook de vrouwen van onze toppers zijn fulltime bezig met darts: “Soms denk ik wel eens: had hij maar een gewone ni­ne-to-fi­ve job”

Als straks in Londen Dimitri Van den Bergh (28) en Kim Huybrechts (37) tegenover elkaar staan in de achtste finale van het WK darts, dan hebben onze landgenoten dat allebei voor een deel te danken aan de onvoorwaardelijke en jarenlange steun van hun vrouwen. Zowel Evi Loyaerts (26) als Dana Verhaegen (32) namen afscheid van hun vroegere jobs en werken nu fulltime in het darts. “Hij zegt wel eens: ‘Nu gaan we een heel weekend niét over darts praten en geen enkel pijltje gooien’. Maar heel vaak gebeurt dat niet.”

30 december