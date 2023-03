Dagwinst voor Clayton in Premier League na vroege uitschakeling Van den Bergh, Van Gerwen streng voor format: “Af en toe is er geen hol aan”

Jonny Clayton heeft in Berlijn de negende speeldag van de Premier League gewonnen. De Welshman nam in de finale de maat van Michael Smith (6-4), die eerder op de avond nét een ninedarter miste. Dimitri Van den Bergh verloor meteen in de kwartfinale en ziet de top vier alsmaar verder uitlopen. Michael van Gerwen nam van zijn kant het format op de korrel: “Af en toe is er geen hol aan.”

KIJK. Van den Bergh onderuit tegen Smith

Dimitri Van den Bergh deed in Berlijn een slechte zaak in de Premier League. ‘Dancing Dimi’ moest in zijn kwartfinale het onderspit delven voor wereldkampioen Michael Smith: 3-6. Daardoor volgt onze landgenoot al op zes punten van de nummer vier in de stand. Na zestien speeldagen stoot de top vier door naar de play-offs.

Terug naar Berlijn. Smith kwam in zijn daaropvolgende halve finale dicht bij een ninedarter, maar miste nét de dubbel twaalf. Nadien ging de wereldkampioen in de finale onderuit tegen Jonny Clayton, die zijn eerste weektitel boekte.

KIJK. Clayton maakt het af met een Shanghai

Van Gerwen: “Af en toe is er geen hol aan”

En dan was er nog Michael van Gerwen. De Nederlander sneuvelde meteen en gaf na afloop een scherp interview bij Viaplay. “Het sloeg gewoon nergens op vanavond, de scherpte was er niet. Maar dit format vraagt er ook om. Af en toe is er geen hol aan. Dat heb ik vorig jaar ook gezegd, en nu weer.”

Toch mag dit geen excuses zijn voor de nummer 1 in de Premier League. “Ik wil altijd winnen, maar vandaag had ik niet de juiste instelling en dat is natuurlijk niet goed. Ik baal er uiteraard van dat ik verlies, maar ik baal er nog meer van dat ik hier 3,5 uur voor jandoedel heb zitten voorbereiden.”

Ook ons commentaarduo stelde het format van de Premier League in vraag. Erik Clarys: “Het zou leuk zijn als ze in de toekomst teruggrijpen naar een vroeger format met een ‘contender’. Want dit ja, het zijn telkens de acht zelfde spelers die aantreden en zo krijg je vaak dezelfde wedstrijden. Onderlinge duels tussen Price en Clayton, zo hebben we de voorbije weken al veel gezien.”

KIJK. Erik Clarys: “Je krijgt vaak dezelfde wedstrijden”

Huidige stand: 1. Michael van Gerwen: 25 punten

2. Gerwyn Price: 20 punten

3. Michael Smith: 15 punten

4. Nathan Aspinall: 15 punten

5. Jonny Clayton: 12 punten

6. Chris Dobey: 10 punten

7. Dimitri Van den Bergh: 9 punten

8. Peter Wright: 2 punten

