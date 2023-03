“Ciaokes, byekes!”: Van Gerwen pakt snel in na historisch 6-0-verlies tegen Dobey

Drie avonden op rij had hij gewonnen in de Premier League. Dublin, Exeter en Liverpool. Goed voor in totaal negen zeges. Nog nooit vertoond in de Premier League. Nummer tien volgde al snel, gisteravond in Nottingham. 6-1 tegen de arme Peter Wright. Chris Dobey moest in de halve finale het volgende slachtoffer worden van ‘Mighty Mike’. Maar niets was minder waar.