“Als je prof wil worden, moet je leven als topsporter”: Erik Clarys gaat darttalenten begeleiden, want “zo kunnen we Nederland achterna”

Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts bewezen het afgelopen week nog op de World Cup of Darts: de sport boomt nog steeds in Vlaanderen. De Belgische darters kregen er de afgelopen jaren heel wat extra supporters bij. En veel van die fans zijn ondertussen ook geprikkeld om hun eigen talent te ontdekken. “Enkel maar voordelen”, zegt dartstrainer en -commentator Erik Clarys. “We zullen ongetwijfeld nog lang teren op dat succes. Zoals Nederland ook deed. Sinds 1996 zagen we bijna ieder jaar een handvol Nederlandse darters doorstromen. Dat willen we hier ook bereiken. Op die manier kunnen we toplanden Engeland en Nederland achterna.”

Clarys zal daar zelf ook een rol in spelen. In de Darts Academy van VTM 2 gaat hij aanstormend talent trainen, begeleiden en evalueren. In januari levert de Academy haar eerste lichting darters af. VTM 2 steunt de darters ook financieel om te kunnen deelnemen aan de Q-School, het officiële kwalificatietoernooi waarin spelers strijden om een tour card. Darters met zo’n tour card op zak, mogen twee jaar lang deelnemen aan alle Professional Darts Corporation-toernooien.

Meer talenten op komst

Erik Clarys is enthousiast over de vele inschrijvingen en wijst erop dat België op die manier enorm zal groeien als dartsnatie. “Het is een simpel rekensommetje. Op 1.000 inschrijvingen heb je altijd ongeveer zo’n tien talenten. Op 2.000 zijn dat er twintig, op 5.000 vijftig. Dus hoe meer interesse er is in de sport en hoe meer inschrijvingen er zijn, hoe meer talenten we zullen ontdekken.”

‘The Sheriff’ zal vooral kijken naar de ingesteldheid en de mentale weerbaarheid. “Je moet sowieso aanleg hebben voor de sport. Maar de nodige discipline is bijzonder belangrijk. Bij darts ben je aangewezen op jezelf. Als je echt prof wil worden, moet je leven als een topsporter. Makkelijk is dat niet, want topdarters lijden vaak een eenzaam bestaan. Je staat vaak uren helemaal alleen in een klein kamertje aan het bord.”

Voor alle leeftijden

Alle leeftijden zijn welkom op de Darts Academy. “We hebben in het verleden al vaak wereldkampioenen gezien die ouder waren dan vijftig. Dus iedereen is welkom bij ons”, aldus Clarys. De co-commentator van VTM is aangenaam verrast dat de darts hype blijft duren. “De media-aandacht heeft van iets kleins iets heel groot gemaakt.

