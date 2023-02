“Als de Nederlanders dit maar onthouden”: Van Gerwen, die vindt dat hij “door zijn onkunde verloor van Price”, kan boegeroep maar matig appreciëren

Normaal gezien zijn fluitconcerten zijn deel, maar gisterenavond was het even anders voor Gerwyn Price. De Welshman - in een nieuw, uniek shirt - speelde in de tweede manche van de Premier League een thuismatch in Cardiff. En dat was eraan te merken. Bij zijn drie walk-ons, in de kwartfinale, halve finale en finale, werd ‘The Iceman’ op luid applaus en aanmoedigingen onthaald. “Gerwyn, Gerwyn”, galmde door de zaal, terwijl zijn tegenstanders Chris Dobey, Michael van Gerwen en Nathan Aspinall het moesten ontgelden.