Alles wat u moet weten over de UK Open, waar toppers elkaar uitzonderlijk vroeg kunnen treffen en liefst acht Belgen van de partij zijn

DartsDrukke dartsweek. Daags na de vijfde Premier League-manche gaat alweer de UK Open van start. Een major met een opvallend format, want na de derde ronde wordt er na elke ronde opnieuw geloot. Daardoor kunnen toppers elkaar vroeg in het toernooi treffen. In totaal zijn er liefst acht Belgen van de partij. Hieronder alles wat u moet weten over de ‘FA Cup of Darts’.

Komend weekend hoeft u niets te missen van de UK Open. Alle wedstrijden zijn live te bekijken op VTM 2, of via tekst te volgen op HLN.be. De major gaat vrijdagmiddag van start in het Butlin’s Resort in Minehead, de finale wordt zondagavond gespeeld.

In totaal zijn er 160 deelnemers. Alle 128 tourkaarthouders van de PDC zijn direct geplaatst. Afhankelijk van hun positie op de wereldranglijst stromen ze in de eerste vier ronden in. De 128 darters worden aangevuld met zestien amateurs, acht spelers van de ‘Development Tour’ (jeugdspelers) en acht spelers van de ‘Challenge Tour’ (het tweede niveau onder de PDC Pro Tour). Aangezien vrijwel iedereen de kans krijgt om zich te plaatsen, wordt dit toernooi de ‘FA Cup of Darts’ genoemd.

Liefst acht Belgen tekenen present in Minehead. Dat zijn Dimitri Van den Bergh (PDC 11), Kim Huybrechts (PDC 28), Mike De Decker (PDC 54), Mario Vandenbogaerde (PDC 72), Brian Raman (PDC 81), Robbie Knops (PDC 108), Ronny Huybrechts (PDC 124) en Kenny Neyens (niet op Order of Merit). Ronny Huybrechts moest normaal in de eerste ronde aantreden tegen Corey Cadby of Christian Perez, maar door hun afmelding staat ‘The Rebel’ meteen in de tweede ronde.

Programma van de Belgen: Eerste ronde: Callum Goffin - Robbie Knops

Jim Moston - Kenny Neyens Tweede ronde: Jurjen van der Velde/Brett Claydon - Ronny Huybrechts

Jacques Labre/Daniel Klose - Mario Vandenbogaerde

Dan Read/Callum Loose - Brian Raman Derde ronde: Ryan Joyce - Mike De Decker De top 32, waaronder Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts, schieten pas vanaf de vierde ronde in actie. Zij kennen hun tegenstander pas vanaf de loting na de derde ronde.

De volledige loting:

In de eerste drie ronden wordt er gespeeld naar een best of 11 legs, de drie ronden nadien naar een best of 19 legs en in de halve finale en finale naar een best of 21 legs. Het toernooi werkt via een knock-outsysteem. Wie verliest, is meteen uitgeschakeld. Voor de eerste drie ronden wordt in één keer geloot, daarna vindt na iedere ronde de loting op het hoofdpodium plaats na de laatste wedstrijd. Er is vooraf dus géén bracket bij de UK Open.

Tijdens de eerste vier ronden wordt er op acht banen gegooid. Bij de laatste 32 zijn er nog vijf borden over. Tijdens de achtste finales gebruikt de organisatie nog twee podia en vanaf de kwartfinales blijft één podium overeind, waar uitgemaakt wordt wie de trofee en de hoofdprijs van 110.000 pond (125.000 euro) mee naar huis neemt. De totale prijzenpot bedraagt 685.000 euro.

Wanneer worden de ronden gespeeld? Vrijdag middagsessie (vanaf 12.45 uur): eerste (laatste 160), tweede (laatste 128) en derde ronde (laatste 96)

Vrijdag avondsessie (vanaf 20 uur): vierde ronde

Zaterdag middagsessie (vanaf 13.45 uur): vijfde ronde

Zaterdag avondsessie (vanaf 20 uur): achtste finales

Zondag middagsessie (vanaf 13.45 uur): kwartfinales

Zondag avondsessie (vanaf 20 uur): halve finales en finale

Erelijst UK Open: 2003: Phil Taylor

2004: Roland Scholten

2005: Phil Taylor

2006: Raymond van Barneveld

2007: Raymond van Barneveld

2008: James Wade

2009: Phil Taylor

2010: Phil Taylor

2011: James Wade

2012: Robert Thornton

2013: Phil Taylor

2014: Adrian Lewis

2015: Michael van Gerwen

2016: Michael van Gerwen

2017: Peter Wright

2018: Gary Anderson

2019: Nathan Aspinall

2020: Michael van Gerwen

2021: James Wade

2022: Danny Noppert Meervoudige winnaars: 5 zeges: Phil Taylor

3 zeges: Michael van Gerwen, James Wade

2 zeges: Raymond van Barneveld