Alles wat u moet weten over de Masters, waar Dimitri Van den Bergh ticket voor Premier League wil afdwingen

Komend weekend hoeft u niets te missen van de Masters. Alle wedstrijden zijn live te bekijken op VTM 2, of via tekst te volgen op HLN.be. De eerste major van het seizoen gaat morgen van start in de Marshall Arena in Milton Keynes, de finale wordt zondagavond gespeeld.

Het deelnemersveld bestaat uit de top 24 van de wereldranglijst, de PDC Order of Merit. Dimitri Van den Bergh is daardoor de enige Belg op de Masters. De top acht van de wereld komt pas vanaf de tweede ronde in actie. ‘Dancing Dimi' staat op de elfde plaats en moet dus meteen aan de bak. In de eerste ronde neemt hij het op tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. Bij winst komt hij uit tegen Rob Cross.

In de eerste ronde wordt er gespeeld naar een best of 11 legs, in de tweede ronde en kwartfinale naar een best of 19 legs en in de halve finale en finale naar een best of 21 legs. Het toernooi werkt via een knock-outsysteem. Wie verliest, is meteen uitgeschakeld.

Volledig scherm Gary Anderson. © Photo News

In totaal wordt er circa 313.000 euro aan prijzengeld verdeeld. De winnaar mag 74.000 euro bijschrijven op zijn rekening, de verliezend finalist 34.000 euro, de halvefinalisten 23.000 euro, de kwartfinalisten 14.000 euro, de verliezers van de tweede ronde 8.500 euro en de darters die meteen sneuvelen 4.500 euro.

Belangrijk: na de Masters worden de acht deelnemers van de prestigieuze Premier League bekendgemaakt. De top vier op de Order of Merit is al zeker van een selectie. Dat zijn wereldkampioen Michael Smith, Peter Wright, Michael van Gerwen en Gerwyn Price. Dimitri Van den Bergh hoopt op een wildcard. Die kans is reëel, zeker als hij goed presteert op de Masters.

Erelijst Masters:

2013: Phil Taylor

2014: James Wade

2015: Michael van Gerwen

2016: Michael van Gerwen

2017: Michael van Gerwen

2018: Michael van Gerwen

2019: Michael van Gerwen

2020: Peter Wright

2021: Jonny Clayton

2022: Joe Cullen

Volledig scherm Joe Cullen won vorig jaar de Masters. © Photo News

Speelschema Masters:

Vrijdag 27 januari (vanaf 20 uur)

Eerste ronde

Ryan Searle - Dave Chisnall

James Wade - Callan Rydz

Dirk van Duijvenbode - Krzysztof Ratajski

Nathan Aspinall - Stephen Bunting

Dimitri Van den Bergh - Gary Anderson

José de Sousa - Gabriel Clemens

Joe Cullen - Chris Dobey

Damon Heta - Ross Smith

Zaterdag 28 januari

Tweede ronde

Middagsessie (vanaf 13.45 uur)

Danny Noppert - Nathan Aspinall/Stephen Bunting

Rob Cross - Dimitri Van den Bergh/Gary Anderson

Jonny Clayton - James Wade/Callan Rydz

Luke Humphries - Joe Cullen/Chris Dobey

Avondsessie (vanaf 20 uur)

Gerwyn Price - Dirk van Duijvenbode/Krzysztof Ratajski

Peter Wright - Ryan Searle/Dave Chisnall

Michael Smith - Damon Heta/Ross Smith

Michael van Gerwen - José de Sousa/Gabriel Clemens

Zondag 29 januari, 4x kwartfinale (vanaf 13.45 uur)

Zondag 29 januari, halve finales en finale (vanaf 20 uur)

Volledig scherm Michael van Gerwen is met vijf overwinningen de recordhouder. © Photo News