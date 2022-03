Zwaar ongeval met Lijnbus in Sijsele: twaalf passagiers afgevoerd naar ziekenhuis

Damme Na test- en vaccinatie­cen­trum biedt Sanapolis nu onderdak aan oorlogs­vluch­te­lin­gen

Na de activiteiten als vaccinatie- en testcentrum voegt Sanapolis een nieuwe dienstverlening toe op de site in Sijsele. In het voormalige ziekenhuis zullen vanaf eind maart ook vluchtelingen uit Oekraïne terechtkunnen. Sanapolis werkt hiervoor in nauw overleg samen met de stad Damme die de plaatsen intussen al aangemeld heeft bij de Vlaamse Overheid.

21 maart