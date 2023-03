Zoveel inwoners uit Sluis zijn orgaandonor

RIA W richt zich op nacompeti­tie: ‘De gelukkig­ste ploeg heeft gewonnen’

In het belangrijke duel tussen Sluis en RIA W kende de thuisploeg een prima start. De wedstrijd speelde zich het eerste half uur vooral af op de helft van de bezoekers, maar desondanks bleef de 0-0 lang op het bord staan. Na de openingstreffer van Ruben Steutel (1-0) kantelde het spelbeeld echter en was het vooral RIA W wat de klok sloeg. Toch bleven de punten in eigen huis: 3-2.