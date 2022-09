Woningprijzen in Damme dalen licht

Brugge Hogescho­len starten academie­jaar met stevige stijging van aantal studenten: “Vreemd dat verpleeg­kun­de minder in trek is, maar onderwijs gelukkig weer wél”

In Brugge is woensdag het academiejaar officieel van start gegaan. Met goed nieuws, want de hogescholen pakken uit met goede cijfers. Hogeschool Howest noteert een stijging van het aantal studenten, en ook hogeschool VIVES ziet 12 procent meer studenten starten. “Vooral opleiding verkeerskunde en mobiliteit zit enorm in de lift”, stelt Frank Devos van VIVES vast.

