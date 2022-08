Wonen met een twist in een gezellige buurt? Dan is het nieuwe Durabrikproject in Sijsele iets voor jou

Het beste van twee werelden. Dat is wat je van het nieuwe woonproject van Durabrik in Sijsele mag verwachten. “Woonbuurt Stakendijke ligt recht in het groen en dat terwijl Brugge vlakbij is”, zeggen Filip Vandermeeren en Vincent Sohier, die voor het bouwbedrijf werken. Ontdek hier wat het project nog meer de moeite maakt.

• Eigen karakter

Er zullen binnenkort in totaal 19 woningen in Stakendijke verrijzen. “‘The Great White’, ‘The Wild One’ en ‘The Bold Type’ zijn de namen van de drie woningtypes die we zullen bouwen. Dat zegt natuurlijk al genoeg over hun karakter én ook wel over hun toekomstige bewoners”, knipoogt Filip.

Subtiele details en opvallende kleuren zoals zilver en goud, in een voor de rest eenvoudige vorm en zacht kleurenpalet, geven eigenheid aan de huizen. “Je hebt de keuze uit een huis met drie of vier slaapkamers. Het open karakter en de doordachte indeling creëren flexibiliteit. Zo kunnen de ruimtes meegroeien met jouw wensen en is je huis altijd op maat van jouw gezin.”

• Toplocatie

Verder is het project uitstekend gelegen. Stakendijke nestelt zich namelijk in een landelijke omgeving vlak bij Brugge, waar scholen en winkels in overvloed zijn. In de meeste straten op de site is ook geen doorgaand verkeer mogelijk omdat ze worden ingericht als een veilig woonerf. Het is er met andere woorden rustig thuiskomen.

(Lees verder onder de foto’s)

Een mogelijke manier om je nieuwe stek in te richten.

Elke woning beschikt over een eigen tuin met terras.

• In het groen

Nog een voordeel is het groen in de buurt. “Elke woning beschikt over een eigen tuin met terras”, zegt Vincent. “Daarbij komt centraal in het project een bloemenweide van een halve hectare. Ook zullen er twee wadi’s, die overtollig regenwater opvangen, worden aangelegd. Het groene binnenplein is dan weer een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor jong en oud. En het fietspad langs de oude spoorwegbedding vlakbij geeft je een voorproefje van de mooie natuur die je al wandelend of fietsend in de regio van Damme en Brugge kan ontdekken.”

• Duurzaamheid centraal

Maar het project ligt niet alleen in het groen. Het is ook een groen project. “De huizen van Durabrik blinken uit in energiezuinigheid”, zegt Filip daarover. “Dankzij de uitstekende isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp ligt het energieverbruik laag (E-peil E10 of lager). Daardoor betaal je als toekomstige bewoner de eerste vijf jaar geen onroerende voorheffing.”

• Vaste prijs

Ook goed nieuws voor je portemonnee: Durabrik garandeert prijsvastheid bij alle woningen die ze bouwen. “Dat wil zeggen dat de afgesproken prijs bij contractondertekening niet meer aangepast wordt, zelfs niet als de grondstoffen duurder worden”, aldus Vincent nog. “Je komt dus zeker niet voor verrassingen te staan.”

Is deze woondroom in Sijsele iets voor jou? Surf dan naar de website. Je mag ook altijd contact opnemen met Durabrik. Dat kan door te mailen naar info@durabrik.be of te bellen naar het nummer 09 280 60 60.

Volledig scherm © Durabrik