Wielertoerist gereanimeerd na hartstilstand tijdens ritje met vrienden

Knok­ke-Heist is vragende partij voor vervolg op succesvol­le passage Cirque du Soleil

Met ruim 87.000 bezoekers was de passage van Cirque du Soleil in Knokke-Heist een schot in de roos. Als het van de gemeente afhangt, komt er snel een vervolg. “Het is nog te vroeg om daar concrete uitspraken over te doen, maar we zijn alleszins vragende partij”, zegt burgemeester Piet De Groote (GBL).