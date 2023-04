WEER. Vanochtend lichte regen en bewolking in Damme

NET OPEN. Sint-Kruis heeft na twee jaar weer een viswinkel: “Doordat we aan de bron staan, kunnen we erg scherpe prijzen hanteren”

“De reacties van de eerste klanten? Die zijn in de wolken nu er weer een viswinkel opent in het dorp.” Pieter Vanbesien (29) en Delphine Saelens (29) brengen sinds kort verse vis naar hun toonbank langs de Julius Delaplacestraat in Sint-Kruis. En ze zijn dringend op zoek naar extra personeel.