WEER. Vanochtend helder weer in Damme

Stad Damme sluit concessie af voor zekerheid over uitbating bankauto­maat in Sijsele

Stad Damme heeft met Batopin, een aanbieder van automaten voor het storten en afhalen van bankbiljetten, een langdurende concessie afgesloten. Hierdoor garandeert het Damse stadsbestuur dat er in haar grootste deelgemeente een bankautomaat blijft. Die komt in het gemeentehuis. Dat is een centraal gelegen plek. De stad staat in samenwerking met de plaatselijk Crelan-agent ook al jaren in voor de geldautomaat in het stadhuis in het historisch centrum.