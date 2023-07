WEER. Regenbuien, maar soms ook zon in Damme vandaag

NET OPEN. Tine (35) en Tim (35) openen Enso District Hotel in Knok­ke-Heist: “Plek gecreëerd waar we zélf graag zouden verblijven”

Aan élk detail is gedacht, inclusief een eigen ‘hotelgeur’. Een diner boeken in één van de vele restaurants van Knokke-Heist of een taxi bestellen? Dat doe je met één druk op de knop – letterlijk. Een uniek systeem voor België. En de kamers? Die zijn minstens 30 m² groot en gaan tot 88 m². Om maar te zeggen: het Enso District Hotel in Knokke-Heist is zowel qua afwerking als beleving de nieuwe parel aan de kust. Het hotel opende maandagmiddag de deuren. Wij mochten vlak voor opening een kijkje nemen.