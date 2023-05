WEER. In Damme redelijk helder weer vanochtend

‘Stop de Torens’ verzet zich tegen torenbouw in Knok­ke-Heist, burgemees­ter reageert: “Zetten zeker niet lukraak torens neer”

In Knokke-Heist is protest ontstaan tegen de torenbouw. Het burgerinitiatief ‘Stop de Torens’ zet zich naar eigen zeggen in voor het behoud van het unieke karakter en de charme van de kustgemeente. Met de torens komt dat volgens hen in het gedrang. “We willen onze stem laten horen", zegt Vincent Van Dessel. Burgemeester Piet De Groote (GBL) stelt dat de hoogbouwnota is afgerond. “En voor het project waar ze naar wijzen, hebben we zélf al beslist dat meer dan 20 verdiepingen niet kon”, aldus De Groote. “Net zoals we voor het Casino niet voor hoogbouw kiezen." Waar draait dit nu om?