WEER. In Damme heldere ochtend

Ontwerp­ster Nathalie Vleeschou­wer opent nieuwe winkel in Knok­ke-Heist

Ontwerpster Nathalie Vleeschouwer opent een nieuwe vestiging in de Kustlaan in Knokke-Heist. Voorheen was haar winkel gevestigd op het Driehoeksplein, maar nu verhuist ze naar een oude apotheek die volledig omgetoverd werd.