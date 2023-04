WEER. Bewolking in Damme vanochtend

Zeven maanden na zware hersenbloe­ding mag Brugs ereschepen Philip Pierins weer naar huis: “Zijn doel? Opnieuw aanwezig zijn op de gemeente­raad”

Bijna zeven maanden nadat hij werd getroffen door een zware hersenbloeding, mag Brugs ereschepen Philip Pierins (66) opnieuw naar huis. De voorbije maanden revalideerde hij in het BZIO-ziekenhuis in Oostende, maar nu zet Pierins dus een volgende stap in zijn herstel. “Hij zal eindelijk terug bij zijn vrouwtje zijn”, zegt zijn mama Marie-Jeanne (83).