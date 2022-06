Vrienden organiseren vrijdagavond herdenkingsmoment voor verongelukte Axl (17)

Ondertussen proberen ze ook in de school van Axl, het VTI in Zeebrugge, het verlies een plaatsje te geven. “Er is een leegte in de school die we niet kunnen vatten. In onze stille ruimte RuRu is een rouwhoekje ingericht met een rouwboekje. Wie iets wil schrijven in het rouwboekje kan tijdens de schooluren terecht op onze school”, zegt de directeur.