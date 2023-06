Volop vragen over nieuw woonplan van Sluis: Eigenaren vakantiehuis en verhuurders voelen zich gepiepeld

DOK, eerder open dan andere zomerbars en dus nu al dé hotspot in Brugge: “Onze ligging aan het water heeft er veel mee te maken”

Terwijl andere zomerbars in de Brugse regio nog volop aan het opstarten zijn of nog moeten openen, draait DOK langs het Boudewijnkanaal al weken op volle toeren. Het is dé hotspot voor jongeren. “Maar we willen een zo breed mogelijk publiek aanspreken”, zegt Silke Moerman van DOK Brugge. Waarom we net dáár moeten zijn, legt ze ons graag uit.