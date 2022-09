‘Vogelspottende’ broers riskeren celstraf voor illegale vangst van honderden spreeuwen: “Er staken er al zeker 111 in hun diepvries”

Damme / LievegemTwee broers uit Lievegem riskeren elk drie maanden cel met uitstel voor de illegale vangst van spreeuwen op een veld in Damme. In hun diepvries vonden speurders 111 verpakte spreeuwen. “Niet om te verkopen, wel om zelf op te eten”, zeggen de 62- en 65-jarige beklaagden.

Na een anonieme melding werd op 24 oktober vorig jaar een net met spreeuwen teruggevonden in Damme. Dat bleek afkomstig van de broers S.V. en P. V. uit Lievegem. Uit onderzoek bleek dat beiden al enkele jaren op verscheidene plaatsen in Damme, Oostkerke en Westkapelle illegaal spreeuwen vingen. Ze vroegen telkens of ze op het terrein van een landbouwer vogels mochten spotten en eventueel ook een vogeltje vangen. Iets wat door de landbouwers werd toegestaan. “Door de jaren heen hebben ze zo minstens 848 spreeuwen gevangen”, zei het Openbaar Ministerie.

Drang

Bij een huiszoeking vonden de speurders maar liefst 111 spreeuwen in de diepvriezer. “Allemaal verpakt per twintig vogels, duidelijk met de bedoeling om te verkopen”, zegt het Openbaar Ministerie. Iets wat de broers ontkennen. “Dat was voor eigen consumptie, we hebben nooit verkocht. We weten dat het niet mag, maar we zijn met het vangen van vogels opgegroeid met onze vader. En soms komt die drang nog eens opsteken.”

Vogelbescherming Vlaanderen stelde zich burgerlijke partij in de zaak en vraagt 4.000 euro schadevergoeding. “Spreeuwen zijn uiterst kwetsbaar geworden. In ons land is de populatie in tien jaar tijd met 36 procent afgenomen, over heel Europa zelfs met 50 procent.” Naast de voorwaardelijke celstraf riskeren de broers ook elk 8.000 euro boete. Vonnis op 3 oktober.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.