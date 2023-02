Vier weken verhuur aan toeristen? Sluise verhuurders zien er niets in: ‘Kosten hoger dan de opbrengst’

Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens de bespreking van het nieuwe woonbeleid. Daarin staat beschreven hoe Sluis wil groeien. In 2030 wil de gemeente 845 extra huishoudens hebben. Dat komt neer op 88 huishoudens per jaar. ,,Hoe dan?”, vraagt verhuurder Iske Geertman zich af. ,,In de laatste tien jaar is de gemeente gegroeid met 45 huishoudens in totaal, hoe ga je er dan 88 per jaar trekken?”