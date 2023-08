Verwaarloosde woning in IJzendijke vol ratten: buurtbewoners Slijpstraat zijn het helemaal zat

Foto's van Henk van Cauwen­bergh hangen in restaurant Lagaar: “Het is fijn om in ‘onze’ thuisbasis nog eens mijn werk te kunnen tentoon­stel­len”

Als fotograaf woont en werkt hij sinds een aantal jaren vooral in Arles. Maar enkele highlights van zijn carrière zijn nu te bewonderen in restaurant Lagaar in Zeebrugge. Voor Henk van Cauwenbergh en zijn partner Els De Vlieghere voelt dit goed aan want het tweetal heeft nog steeds een mooi gerestaureerd vissershuisje in de badstad.