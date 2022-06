Verkeersmaatregelen in Damme door passage Elfstedenronde

DammeOp zondag 12 juni deelt ook stad Damme in de wielervreugde van de Elfstedenronde. De organisatie neemt in samenwerking met de lokale politie en het stadsbestuur verschillende verkeersmaatregelen om de wedstrijd vlot te laten verlopen en de hinder te beperken.

Damme-centrum is tussen 15.30 en 18.30 uur minder vlot bereikbaar met de wagen door de doortocht van de Elfstedenronde. De renners rijden Damme binnen via de Damse Vaart-Zuid en fietsen via de Kerkstraat, Vivensteenweg, Sijseelsesteenweg en Brieversweg naar Sint-Kruis. Daarna rijden ze via de Moerkerkesteenweg, Buiten Kruisvest en Damse Vaart-Zuid terug naar Damme. Ze maken deze lus zes keer.

Tijdens de wedstrijd is eenrichtingsverkeer van kracht. Op het parcours is enkel verkeer toegelaten in de rijrichting van de renners als er voldoende tijd is tussen de verschillende doortochten.

Volgende maatregelen zijn van kracht:

• Kom je uit de richting van Vivenkapelle? Je kan het centrum niet binnenrijden. Er is een omleiding voorzien via Brugge.

• Kom je uit de richting van Sint-Kruis (Damse Vaart-Zuid) of Dudzele (Dammesteenweg)? Je kan het centrum binnenrijden via de Kerkstraat. In de Kerkstraat is het enkel toegelaten te rijden in de richting van de kerk.

In de Brieversweg (tussen de Sijseelsesteenweg en Brugge) en Damse Vaart-Zuid (tussen de randparking Damme-Zuid en Kerkstraat) is op zondag ook een parkeerverbod van kracht. De randparkings Damme-Zuid en Damme-Oost (langs de Oude Sluissedijk) blijven toegankelijk. In het centrum van Damme is in de Kerkstraat ook een parkeerverbod van kracht.