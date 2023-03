Verbouwing van ‘spookhuis’ ’t Hoompje bij Sluis van tafel, laatste hoop lijkt nu vervlogen

Het Zwin staat dit weekend in het teken van de ooievaar, inclusief metershoge vogel in LE­GO-blok­ken

Op zaterdag 11 en zondag 12 maart organiseert het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist een ‘Ooievaarsweekend’. Alle activiteiten staan in het teken van deze bijzondere trekvogels die zich klaarmaken voor een nieuw broedseizoen. Er is ook een primeur te bewonderen in de vorm van een twee meter hoge ooievaar in LEGO-blokken. Een voorsmaakje van een tentoonstelling later dit jaar waarbij de geheimen van het park uit de doeken worden gedaan met LEGO-blokken