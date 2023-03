Vanmiddag zware neerslag en bewolking in Damme

Matthieu Bonne aan laatste uren van wereldre­cord­po­ging begonnen. “Alle parameters zeggen dat hij het zal halen”

Matthieu Bonne is begonnen aan de laatste dag van zijn wereldrecordpoging in Phoenix in de Verenigde staten. Hij keerde niet meer terug naar basecamp om zo weinig mogelijk tijd te verliezen en sliep twee uur op de achterbank van de volgwagen. Om 9 uur morgenochtend weten we of hij geslaagd is in zijn opzet.