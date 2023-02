Van Dik Hout speelt op Weitjerock in IJzendijke

Van Dik Hout, vooral in de jaren negentig erg populair, is bezig aan een revival. De band werd vooral bekend door het nummer Stil in mij . Het festival maakte vrijdag de eerste namen van artiesten bekend, die op vrijdag 28 juli en zaterdag 29 juli naar West-Zeeuws-Vlaanderen afreizen.

Op vrijdag staan DJ M.I.K.E PUSH en techno-act Tunnelvision_ofc op het programma. Vrijdagavond is, net als vorig jaar, het programma vooral geörienteerd op dance. Op zaterdag is er veel meer ruimte voor rock en aanverwante muziekstijlen. Dan spelen naast Van Dik Hout in elk geval ook Warhaus, The Haunted Youth, School is Cool, Elephant en RHEA op de weide in IJzendijke.