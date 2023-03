Twee scholen in IJzendijke? ‘Dat is niet meer van deze tijd’

Jonge onderne­mers uit Knok­ke-Heist oogsten succes met duurzame 3D-prin­ting: “We kunnen een beetje toveren”

Aagje Rappé en Pieter Maelegheer (31) uit Knokke-Heist lanceerden onlangs Footprint inc. Het koppel gelooft sterk in de toekomst van 3D-printing en hun ambitie voor een meer circulaire wereld en zo ontstond het bedrijf. “De magie van 3D-printen zit in het eindeloze hergebruik van de materialen en de creatieve mogelijkheden”, zegt Aagje.