Tussen de 600 en 950 huizen worden in Sluis aan toeristen verhuurd, en het zijn er mogelijk nog meer

Woningen verhuren aan toeristen was volgens het bestemmingsplan nooit toegestaan in West-Zeeuws-Vlaanderen, maar de gemeente liet het lange tijd oogluikend toe. Bewoners zagen de effecten ervan. Steeds meer huizen werden opgekocht met het doel ze te verhuren aan toeristen. Daardoor konden velen zelf geen huis kopen en gingen de prijzen door het dak. Het college van burgemeester en wethouders wil er nu paal en perk aan stellen en verhuur toestaan voor maximaal 28 dagen per jaar. Wie een huis verhuurt, moet zich registreren.