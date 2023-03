Temperatuur stijgt in Damme

Acteurskop­pel Ashton Kutcher en Mila Kunis bezig aan hun eigen Ronde van Vlaanderen: “Heel oprechte mensen”

Vlaanderen kreeg deze week hoog bezoek. Acteurskoppel Ashton Kutcher (45) en Mila Kunis (39) bracht een bezoekje aan Gent, Brussel en Brugge, samen met hun twee kinderen. De Amerikanen stilden hun honger bij O’yo op het Sint-Baafsplein in Gent, bij pop-up Sablon in Brussel en bij De Vier Winden op de Grote Markt in Brugge. Het lijkt wel of het koppel bezig is aan hun eigen Ronde van Vlaanderen.