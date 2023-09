Kleurrijke beplanting in Knok­ke-Heist maakt plaats voor duurzamere exemplaren: "Onderhoud en waterver­bruik is nog moeilijk verdedig­baar”

Knokke-Heist zal in de toekomst meer inzetten op duurzame bloemperken. “Tot nu toe werden de bloemperken in onze gemeente beplant met éénjarige bloemen en bloembollen. Samen goed voor 3.363 m². Die geven uiteraard kleur aan onze gemeente, maar duurzaam is deze keuze allerminst”, zegt het gemeentebestuur.