Hadden ‘chique dames’ dan toch geen ongelijk? “Iedereen is welkom in Knokke, maar we vragen wél beleefd­heid”

Twee ‘chique dames’, zoals een Nederlandse krant ze beschreef, gingen afgelopen week viraal na een uitspraak over ‘korte broeken’ in Knokke-Heist. In die mate zelfs dat er ludieke evenementen werden gelanceerd om in korte broek én met frigobox richting de badplaats te trekken. “Iedereen is hier welkom. Maar dat we grote led-schermen moeten beginnen plaatsen om te waarschuwen dat mensen niet half bloot over straat mogen lopen, zegt veel”, zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (GBL).