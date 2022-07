Stadsbestuur verrast over vernietiging beslissingen sportpark ’t Veld

Blankenberge Blanken­berg­se hoofdred­der Tom Cocle: “Het springtij zorgde niet voor problemen op ons strand vanamiddag”

Zoals verwacht zakten er vandaag heel wat dagjestoeristen af naar Blankenberge. Vanaf 16 uur was er springtij en daardoor is het strand er over de volledige lengte 20 meter minder breed. Het werd uitkijken naar de concentratie van de strandgangers op de beperktere ruimte. “Het is gezellig druk want er zijn vandaag tussen 10.000 en 12.000 mensen op het strand. We zien dat er zeker nog voldoende plaats is, ook bij de badkarhouders zit het niet vol”, zei hoofdredder Tom Cocle.

16 juli