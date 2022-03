Smallere doorgang in Legeweg tijdens werken

Brugge Gloednieu­we elektri­sche fiets van Brugs gezin gestolen: “We hadden hem nog geen week”

Dieven hebben de nieuwe elektrische fiets van een leerkracht van basisschool Het Kleurenpalet in Brugge buitgemaakt. De speciale tweewieler met twee kinderzitjes stond gesloten in de fietsenstalling. “Ik vermoed dat iemand ons in de gaten heeft gehouden”, zegt het slachtoffer.

