Sluise raadsleden eensgezinder door onderzoek naar ‘ideale’ hoogte toeristenbelasting

IN BEELD. De ploeg die voor u het Cactusfes­ti­val bouwt: “Dankzij deze ‘familie’ zijn we al 40 jaar een écht Brugs item”

Cactusfestival staat weer voor de deur en dat wil zeggen dat het in het Minnewaterpark in Brugge alle hens aan dek is. Een hele groep vrijwilligers is er druk in de weer met de opbouw. Wij gingen langs om eens te praten met de mensen achter de schermen. “Het is leuk om hier een weekje te werken, weg van alle drukte”, zegt Pieter Cordy (43) van de vzw Tentakel.