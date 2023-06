Sluise raadsleden blijven twijfelen over bouwplannen Hotel Noordzee

Koppel verkoopt bedrijven om 15 luxevil­la's te bouwen in Rhodos: "We kochten heuvel met zicht op olijfgaar­den, fruitbomen en zee”

Vijftien villa’s, allemaal met zwembad. Gelegen op een idyllische heuvel in Rhodos. En uitgebaat door een ondernemerskoppel uit Knokke-Heist. Dat is de ‘Massari Hills, Luxury Living’ op het toeristische Griekse eiland. “Momenteel pendelen we tussen Rhodos en Knokke. Maar we zijn van plan om nog uit te breiden”, klinkt het. Jens en Nathalie jagen volop hun Griekse droom na, en daar kan jij vanaf 200 euro per nacht mee van genieten. “De mogelijkheden zijn hier eindeloos.”