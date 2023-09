Sluise partijen ergeren zich aan poepende honden en paarden op het strand: ‘Het Zwin lijkt een mijnenveld’

Ex-sche­pen van Knok­ke-Heist stapt nu zélf naar de rechter: verschil­len­de mensen kregen al dagvaar­ding thuis, en gevraagde schadever­goe­din­gen zijn niet mis

“Ik laat mijn naam en faam niet door het slijk halen. Mijn raadslieden hebben daarom juridische procedures opgestart. Ik heb alle vertrouwen in de gerechtelijke instanties.” Dat vertelde Kris Demeyere (53), ex-schepen in Knokke-Heist, vorige week toen hij op 31 augustus zelf afstand nam van zijn ambt als eerste schepen in de kustgemeente en uit de partij Gemeentebelangen stapte. Ondertussen voegde Demeyere ook de daad bij het woord.