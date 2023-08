Sluis zet tegeltaxi in om verstening tuinen halt toe te roepen

De boodschap dat groenere tuinen beter zijn voor de duurzaamheid én de waterafvoer, minder kans op overstromingen in huis, wordt al langer uitgedragen. Om mensen nog meer te stimuleren verstening tegen te gaan en meer groen om op eigen grond rond het huis te planten, is het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen in het leven geroepen. Sluis doet daar dit jaar aan mee en hoopt in de laatste maanden nog een groot aantal inwoners enthousiast te maken stenen te verwijderen en groen te planten of te zaaien. Mensen die niet weten wat ze met de losgewrikte tegels en stenen moeten, kunnen die op twee dagen in september en oktober op laten halen door de tegeltaxi.