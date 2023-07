Sluis vindt extra maatregelen tegen parkeerchaos op Belgendag niet nodig

“We zijn té populair”: waarom Peter Goossens zijn restaurant in Knokke minstens één dag per week sluit

Nauwelijks drie dagen na opening beslist Peter Goossens al om zijn restaurant in Knokke één dag per week te sluiten. Wie in La Rigue wil lunchen of dineren, kan dat niet meer op maandag. En de kans is reëel dat daar binnenkort nóg een dag bijkomt. De reden? Te weinig geschikt personeel. Tijdelijk, hoopt het management. “De goede profielen die we hebben, willen we niet opbranden”, zegt general manager Yannick Bouts. Maar wat met hotelgasten die op maandag willen eten? En mensen die al een reservatie hadden?