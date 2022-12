Sfeervolle kerstmarkt in Oostkerke op 18 december

Brugge En weer wordt een brug aangevaren, deze keer aan verbin­dings­sluis: "Onduide­lijk of hij nog open en dicht zal kunnen”

Er zijn opnieuw problemen opgetreden met een brug in Brugge. Deze keer voer een boot maandagavond tegen de benedenbrug aan de verbindingssluis, vlakbij de Boudewijnbrug. Het verkeer kan er wel nog passeren. Maar een technische ploeg zal moeten testen of de brug nog open en dicht kan. Nu ook de Krakelebrug voor onbepaalde tijd buiten dienst is, is de Boudewijnbrug samen met de aangevaren brug alleszins cruciaal voor de circulatie in Brugge.

