Schoondijke verlengt met trainer Marc Waebeke

MIJN DORP. Kevin Caes, uitbater van Lichttoren­strand Knokke: “Trouwen in mijn eigen strandbar, dat was een onvergete­lijk moment”

Zijn strandbar Lichttorenstrand is gekend tot ver buiten Knokke-Heist. Het is een plaats waar jong en oud én gezinnen graag komen, maar voor uitbater Kevin Caes (34) is het zijn leven. “The beach is where my heart is", zegt Kevin, die dankzij de liefde aan de kust belandde, maar er ondertussen zijn hart en ziel verloor. Hij neemt ons mee langs zijn mooiste herinneringen én favoriete plekjes in Knokke-Heist en vertelt ook over zijn bijzondere band met dorpsgenoot Ruud Vormer.