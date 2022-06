Scholier (17) sterft bij tragisch verkeersongeval vlak bij huis: “Verschrikkelijk, Axl had nog zoveel plannen”

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.30 uur op het kruispunt van de Damweg en het Haringgat in Moerkerke, deelgemeente van Damme. De 17-jarige jongen was op weg naar huis, toen hij werd gegrepen door een aankomende bestelwagen. De tiener werd weggesleurd door de wagen en kwam met een harde klap op de rijbaan terecht. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. Omstanders dienden in afwachting van de hulpdiensten de eerste zorgen toe en probeerden het slachtoffer te reanimeren. De toegesnelde MUG-arts nam de reanimatie over, maar de jongeman stierf ter plaatse.

Veel plannen

Axl was een enthousiaste jongeman en al lange tijd lid van KLJ in Vivenkapelle. Ook daar reageren ze verslagen op het nieuws. “Hij was een graag gezien lid", zegt bestuurslid Olivier Vanderhaeghe. Uit respect voor de familie en om het verdriet te kunnen verwerken, wil het bestuur geen verdere commentaar kwijt. Bij de familie is het verdriet logischerwijs groot. “Niet te vatten", reageert de papa van Axl. “Ik was aan het werk toen ik telefoon kreeg. “Ze zijn Axl aan het reanimeren", klonk het onheilspellend. Natuurlijk hoop je dan nog op het beste, maar jammer genoeg konden de hulpdiensten niks meer doen. Het is verschrikkelijk. Axl had nog zoveel plannen. Hij zat in zijn laatste jaar sanitair. Op 3 augustus zou hij vast aan de slag gaan in de loodgieterij bij het bedrijf waar hij stage deed, hij zou met de auto leren rijden ... Hij was ook enorm graag gezien. Bij zijn vrienden, maar bij uitbreiding bij iedereen. Hij sloeg altijd wel een praatje.”